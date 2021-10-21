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SPK haftalık bülteni

AA / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi
SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İhlas Haber Ajansı AŞ'nin hisse başı 4,60 liradan ve Ulusal Faktoring AŞ'nin hisse başı 2,49 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İhlas Haber Ajansı AŞ'nin hisse başı 4,60 liradan ve Ulusal Faktoring AŞ'nin hisse başı 2,49 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

Kurul, Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin 65 milyon lira tutarlı bedelli sermaye artırımına onay verdi.

Aktif Yatırım Bankası AŞ'nin 750 milyon lira borçlanma araçları başvurusunu onaylayan Kurul, Creditwest Faktoring AŞ'nin 46 milyon 600 bin lira, Beyaz Filo Oto Kiralama AŞ'nin 100 milyon lira, Global Menkul Değerler AŞ'nin 100 milyon lira ve Nurol Holding AŞ'nin 750 milyon dolar borçlanma araçları başvurusuna onay verdi.

Kurul, Halk Varlık Kiralama AŞ'nin 3 milyar lira tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracını onayladı.

Öte yandan Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 67 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri
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