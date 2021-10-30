Son dakika... Yatırımcı rehberi (6)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Edinilen son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıDeniz Port.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,049307
|2,61
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,082069
|2,22
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,056397
|2,13
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,104951
|1,99
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|11,076579
|1,97
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,049012
|3,25
|Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu
|1,366511
|3,13
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,610214
|2,95
|Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,101294
|2,85
|TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu
|1,097884
|2,68
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF)
|1,056670
|6,48
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,093749
|6,23
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,130850
|6,10
|Mükafat Portföy BIST30 Endeksi His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,316706
|6,03
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,846105
|5,91
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,090059
|4,80
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,143325
|4,06
|Inveo Portföy Atak Değişken Fon
|1,095642
|3,94
|İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
|1,390955
|3,70
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|3,236760
|3,62
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,279079
|5,40
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,603251
|4,37
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,481500
|4,23
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,300552
|4,16
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|2,091341
|3,50
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Inveo Portföy Altın Fon
|1,144352
|3,30
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,044697
|2,41
|HSBC Portföy Altın Fonu
|4,490428
|2,35
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,075881
|2,33
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,149272
|2,32
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,367081
|0,34
|Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu
|1,165366
|0,33
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,233002
|0,33
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|1,033872
|0,33
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,139957
|0,33
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri (Yüzde) Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,032249
|-0,56
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021458
|-0,45
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon
|1,046954
|-1,62
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,050859
|-1,20
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu
|0,993137
|-0,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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