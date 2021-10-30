Son dakika... Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,049307 2,61 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,082069 2,22 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,056397 2,13 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,104951 1,99 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 11,076579 1,97 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,049012 3,25 Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu 1,366511 3,13 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,610214 2,95 Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,101294 2,85 TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu 1,097884 2,68 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF) 1,056670 6,48 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,093749 6,23 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,130850 6,10 Mükafat Portföy BIST30 Endeksi His. Sen. Fonu(HSYF) 1,316706 6,03 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,846105 5,91 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 1,090059 4,80 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,143325 4,06 Inveo Portföy Atak Değişken Fon 1,095642 3,94 İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,390955 3,70 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 3,236760 3,62 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,279079 5,40 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,603251 4,37 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,481500 4,23 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,300552 4,16 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 2,091341 3,50 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Inveo Portföy Altın Fon 1,144352 3,30 Fiba Portföy Altın Fonu 0,044697 2,41 HSBC Portföy Altın Fonu 4,490428 2,35 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,075881 2,33 Garanti Portföy Altın Fonu 0,149272 2,32 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,367081 0,34 Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu 1,165366 0,33 Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,233002 0,33 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 1,033872 0,33 Hedef Portföy Para Piyasası Fonu 1,139957 0,33 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri (Yüzde) Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,032249 -0,56 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021458 -0,45 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon 1,046954 -1,62 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,050859 -1,20 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu 0,993137 -0,55 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri Aynı marka, aynı model, aynı sorun! Ölümden dönen sürücüler bu soruyu soruyor: O yıl üretilen araçlarda problem mi var? Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika... Yatırımcı rehberi (6) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler