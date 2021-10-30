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Son dakika... Yatırımcı rehberi (6)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Son dakika... Yatırımcı rehberi (6)

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıDeniz Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0493072,61
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0820692,22
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0563972,13
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,1049511,99
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon11,0765791,97
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0490123,25
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,3665113,13
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,6102142,95
Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,1012942,85
TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu1,0978842,68
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF)1,0566706,48
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0937496,23
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)0,1308506,10
Mükafat Portföy BIST30 Endeksi His. Sen. Fonu(HSYF)1,3167066,03
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,8461055,91
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,0900594,80
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,1433254,06
Inveo Portföy Atak Değişken Fon1,0956423,94
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,3909553,70
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon3,2367603,62
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,2790795,40
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,6032514,37
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4815004,23
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,3005524,16
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu2,0913413,50
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

Inveo Portföy Altın Fon1,1443523,30
Fiba Portföy Altın Fonu0,0446972,41
HSBC Portföy Altın Fonu4,4904282,35
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0758812,33
Garanti Portföy Altın Fonu0,1492722,32
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,3670810,34
Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu1,1653660,33
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu1,2330020,33
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu1,0338720,33
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,1399570,33
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri (Yüzde) Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,032249-0,56
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021458-0,45
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon1,046954-1,62
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,050859-1,20
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu0,993137-0,55

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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