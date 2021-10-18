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Trabzonspor borsada da kazandı

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Trabzonspor borsada da kazandı

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Trabzonspor, borsada da değer kazandı.

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Trabzonspor, borsada da değer kazandı. Kulübün hisseleri yüzde 4,14 arttı.

Fenerbhçe galibiyetiyle haftayı kapatan Trabzonspor'un yüzü borsa da güldü. Kulübün hisseleri yeni haftada yüzde 4,14 değer kazandı. Trabzonspor'un hissesi şu sıralarda 3,27 liradan işlem görüyor.

Fenerbahçe cephesinde ise durum aksi yönde ilerliyor. Mağlubiyetin ardından borsada işlem gören Fenerbahçe hisseleri kayba uğradı. Kulübün hisseleri yüzde 2,14 geriledi. Hisseler 30,18 lira seviyesinde bulunuyor.

-İHA-

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