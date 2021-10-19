Son Dakika | Ticaret Bakanı Muş: "Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı.
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi
Son dakika gelişmesine göre Ticaret Bakanı Muş: "Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı.
MUŞ (AA) - Ticaret Bakanı Muş : " Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı. Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor."
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi Haberleri