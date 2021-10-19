Son Dakika | Ticaret Bakanı Muş: 'Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı. - Haberler Ekonomi
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Son Dakika | Ticaret Bakanı Muş: "Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı.

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi
Son Dakika | Ticaret Bakanı Muş:

Son dakika gelişmesine göre Ticaret Bakanı Muş: "Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı.

MUŞ (AA) - Ticaret Bakanı Muş : " Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı. Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor."

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi Haberleri
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