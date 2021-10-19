Son dakika! THK Fethiye'deki uluslararası festivalde görsel şölene hazırlanıyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! THK Fethiye'deki uluslararası festivalde görsel şölene hazırlanıyor

AA / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi
Son dakika! THK Fethiye'deki uluslararası festivalde görsel şölene hazırlanıyor

Son dakika haberi... Türk Hava Kurumu (THK), yarın başlayacak 21'inci Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'ni motorlu yamaç paraşüt, yelken kanat ve balon gösterileriyle renklendirecek.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Türk Hava Kurumu (THK), yarın başlayacak 21'inci Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'ni motorlu yamaç paraşüt, yelken kanat ve balon gösterileriyle renklendirecek.

THK'den yapılan açıklamaya göre, Fethiye Belediyesi öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenecek Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nin 21'incisi ulusal ve uluslararası çok sayıda havacının katılımıyla 20-24 Ekim'de gerçekleştirilecek.

THK, Fethiye'deki festivalde, motorlu yamaç paraşüt, motorlu yelken kanat (mosqito) ve sıcak hava balonu gösterileri yapacak.

AA / Arife Yıldız Ünal - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title