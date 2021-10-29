Son Dakika | Rekabet Kurulu, BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A 101 ve Savola Gıda'ya toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası verilmesine karar verdi
AA / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri... Rekabet Kurulu, BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A 101 ve Savola Gıda'ya toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası verilmesine karar verdi.
Rekabet Kurulu, BİM, Carrefoursa, Migros, ŞOK, A 101 ve Savola Gıda'ya toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası verilmesine karar verdi
AA / Arife Yıldız Ünal - Ekonomi Haberleri
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