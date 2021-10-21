Son dakika: PTT "Selam Olsun Gidenlere" konulu özel gün zarfını tedavüle çıkardı

FATİH, İSTANBUL (AA) - PTT AŞ, "Selam Olsun Gidenlere" konulu özel gün zarfını tedavüle sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tedavüle sunulan zarfla birlikte "Sirkeci PTT Merkez Müdürlüğü Fatih/İSTANBUL" adresinde mesai saatleri içinde "Selam Olsun Gidenlere 21.10.2021 İSTANBUL" ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası kullandırılacak.

Söz konusu özel gün zarfları 6,50 lira bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde satışa sunuldu.