ANKARA (İHA) - PANKOBİRLİK Genel Başkanı Erkoyuncu: "Oybirliği ile seçilmek sorumluluğu biraz yükseltti"

ANKARA - Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği'nin (PANKOBİRLİK), 49'uncu Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Ramazan Erkoyuncu PANKOBİRLİK Genel Başkanı seçildi. Seçimin demokratik bir ortamda ilerlediğini belirten Erkoyuncu, "Seçimler çok sakin ve demokratik bir ortamda gerçekleşti. Oybirliği ile seçilmek sorumluluğu biraz yükseltti" dedi.

PANKOBİRLİK 49'uncu Seçimli Olağan Genel Kurulu, Ankara'da birliğin Ankara'daki Genel Merkez binasında gerçekleşti. Seçimde 31 üyenin oy birliği ile Ramazan Erkoyuncu, PANKOBİRLİK Genel Başkanı seçildi. Oy birliği ile seçilmenin büyük sorumluluk gerektirdiğini vurgulayan Erkoyuncu, "1 buçuk milyona yakın üyesi ve Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden olan PANKOBİRLİK'in 49'uncu Olağan Genel Kurulu'nda bir seçim yapıldı. Bugünkü seçimlerde, 31 üyenin hepsinin oyunu alarak yönetim kuruluna seçildik. Bize güven olağan üstü bir durumdaydı. Seçimler çok sakin ve demokratik bir ortamda gerçekleşti. Oybirliği ile seçilmek sorumluluğu biraz yükseltti. Önümüzdeki dönemde, çiftçilerimize elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Gıda ve tarımdan sapmamak kaydı ile yeni yatırımlarımız olacak"

Tarım ve gıda sektörünün önemini pandemi döneminde daha iyi anlaşıldığını aktaran Erkoyuncu, "Türkiye'de yer altı sularında çekilme olduğu için öncelikli çalışmamız pancar tarımında, tarım yapabilme şekliyle ilgili bir ıslah çalışmamız olacak. PANKOBİRLİK'in 31 üyesinin bünyesinde bulunan 6 özel şeker fabrikası var. Sulama ile ilgili bir Ar-ge çalışmamız olacak. Son zamanlarda kur artışından dolayı gübre fiyatları abartılı bir şekilde yükseldi. Gübre tasarrufuyla ilgili ya da gübreden maksimum seviyede yararlanmak için çalışmalarımız olacak. Gıda ve tarımdan sapmamak kaydı ile yeni yatırımlarımız olacak. Pandemi sürecinin gösterdiği gibi tarım ve gıdanın ne kadar önemli bir sektör olduğunu gösterdi. Sulu tarımda ve susuz tarımda bir modernizasyona gideceğiz" diye konuştu.