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Son dakika... New York borsası yükselişle kapandı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
Son dakika... New York borsası yükselişle kapandı

Edinilen son dakika haberine göre New York borsası, güçlü bankacılık sektörü verileri ve perakende satışlardaki beklenmedik artışın etkisiyle haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası, güçlü bankacılık sektörü verileri ve perakende satışlardaki beklenmedik artışın etkisiyle haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,09 artışla 35.294,76 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,73 artışla 4.470,73 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 yükselişle 14.897,3 puana çıktı.

Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, ABD'de bankacılık sektörünün güçlü üçüncü çeyrek bilançoları ve perakende satışların eylülde beklentilerin aksine artış göstermesi etkili oldu.

ABD'deki bankalar temmuz-eylül dönemine ilişkin finansal verilerini açıklarken, JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup ve Morgan Stanley'in ardından Goldman Sachs da net karının arttığını bildirdi.

Goldman Sachs'ın net karı, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60 artarak 5,38 milyar dolara çıktı.

Makroekonomik tarafta ise perakende satışlar, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artışla beklenmedik yükseliş gösterdi.

Perakende satışlarda eylül ayında yaşanan artışa rağmen ABD'de tüketici güveni ekim ayında piyasa beklentisinin aksine geriledi. Michigan Üniversitesince hazırlanan tüketici güven endeksi, ekimde aylık 1,4 puan azalışla 71,4 değerine indi.

Öte yandan, kripto para birimi Bitcoin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı borsa yatırım fonlarına izin vermeye hazırlandığına ilişkin haberler in ardından nisan ayından bu yana ilk kez 60 bin doların üzerine çıktı.

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AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
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