Son dakika: New York borsası yükselişle açıldı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: New York borsası yükselişle açıldı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
Son dakika: New York borsası yükselişle açıldı

Edinilen son dakika haberine göre New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,30 artarak 35.598,20 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,45 artışla 4.572,36 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,53 kazançla 15.316,1 puana yükseldi.

Endeksler, ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte beklenenden fazla yavaşlama göstermesine rağmen güçlü gelen şirket bilançolarının etkisiyle açılışta pozitif bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2 arttı. Ülke ekonomisindeki toparlanmanın bu dönemde yavaşladığına işaret eden verinin yüzde 2,7 artması öngörülüyordu.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 23 Ekim ile biten haftada 281 bine inerek 19 ayın en düşük seviyesine geriledi.

ABD'de şirketlerin finansal sonuçları açıklanmaya devam ederken, bugün büyük teknoloji şirketlerinden Apple ile Amazon'un bilançolarının açıklanması bekleniyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden'ın, revize edilen 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama planının yeni çerçevesinin detaylarını paylaşacağı kaydediliyor.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
Bayraktar TB2 SİHA, ihracatta ülke sayısını 13'e çıkardı

Bayraktar TB2 SİHA, ihracatta ülke sayısını 13'e çıkardı

 Altının gram fiyatı 545 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 545 lira seviyesinden işlem görüyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title