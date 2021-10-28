Son dakika: New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,30 artarak 35.598,20 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,45 artışla 4.572,36 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,53 kazançla 15.316,1 puana yükseldi.

Endeksler, ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte beklenenden fazla yavaşlama göstermesine rağmen güçlü gelen şirket bilançolarının etkisiyle açılışta pozitif bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2 arttı. Ülke ekonomisindeki toparlanmanın bu dönemde yavaşladığına işaret eden verinin yüzde 2,7 artması öngörülüyordu.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 23 Ekim ile biten haftada 281 bine inerek 19 ayın en düşük seviyesine geriledi.

ABD'de şirketlerin finansal sonuçları açıklanmaya devam ederken, bugün büyük teknoloji şirketlerinden Apple ile Amazon'un bilançolarının açıklanması bekleniyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden'ın, revize edilen 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama planının yeni çerçevesinin detaylarını paylaşacağı kaydediliyor.

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