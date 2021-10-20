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Son dakika haberi... En fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi... En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberleri: Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,94 ile "Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,80 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,77 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,94 ile "Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,80 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,77 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,9343102,94
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0828202,80
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1229882,77
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1185752,48
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0888082,43
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0446592,41
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,7899952,37
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0473312,03
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1099331,88
Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,0506711,78
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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