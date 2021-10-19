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En fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,75 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 1,59 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" ve yüzde 1,51 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,75 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 1,59 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" ve yüzde 1,51 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu195,5877421,75
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,0259101,59
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,1146161,51
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0534331,38
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1157091,15
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1560721,15
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0454741,13
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu5,4221441,12
Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu1,0340911,09
Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,0514831,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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