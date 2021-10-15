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Son dakika haber | En fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber | En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberler... Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,92 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,73 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,64 ile "TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,92 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,73 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,64 ile "TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0430063,92
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0464103,73
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu5,3060253,64
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,1780163,24
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0766563,23
QNB Finans Portföy Altın Fonu1,0805013,23
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0520343,18
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu190,2464013,16
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1522723,16
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,1112603,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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