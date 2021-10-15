Son dakika haber | En fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberler... Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,92 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,73 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,64 ile "TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,92 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,73 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,64 ile "TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043006
|3,92
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,046410
|3,73
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|5,306025
|3,64
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|1,178016
|3,24
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,076656
|3,23
|QNB Finans Portföy Altın Fonu
|1,080501
|3,23
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,052034
|3,18
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|190,246401
|3,16
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,152272
|3,16
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,111260
|3,05
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
500