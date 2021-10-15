Son dakika haber | En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,92 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,73 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,64 ile "TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: