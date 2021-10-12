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En fazla kaybettiren yatırım fonları

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,74 ile "Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon", yüzde 0,71 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,40 ile "İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,74 ile "Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon", yüzde 0,71 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,40 ile "İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon0,996539-0,74
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,043491-0,71
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,108724-0,40
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,146185-0,36
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,218038-0,25
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,117116-0,22
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu181,113088-0,17
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,569508-0,10
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,026889-0,05
KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu1,000138-0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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