En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,74 ile "Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon", yüzde 0,71 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,40 ile "İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: