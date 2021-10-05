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En fazla kaybettiren yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,27 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,26 ile "Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu" ve yüzde 2,24 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,27 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,26 ile "Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu" ve yüzde 2,24 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,100064-3,27
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,048223-2,26
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu176,720736-2,24
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon0,924090-2,14
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,851157-2,04
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,102622-1,95
Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu0,968374-1,76
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,142947-1,56
Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon0,985106-1,27
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon0,953205-1,25
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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