Son dakika! Halkbank, kurumsal kredilerde faiz indirimi haberlerini yalanladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürmesinin ardından gözler bankaların güncel kredi faiz oranlarına çevrildi. Merkez'in indiriminin kredi faizlerine yansımaları yakından takip ediliyor. Kamu bankalarının TCMB'yi takiben kredi faizlerinde indirime gitmesi bekleniyor.

HALKBANK İNDİRİM HABERİNİ YALANLADI

Sabah saatlerinde Reuters tarafından paylaşılan kurumsal kredi faizlerinde 200 baz puanlık indirim haberine Halkbank tarafından düzeltme geldi. Bankadan gelen açıklamada böyle bir durumun söz konusu olmadığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Reuters dün konuya yakın 3 kaynağa dayandırdığı haber de, kamu bankalarının ticari ve tüketici kredi faiz oranlarında Merkez Bankası faiz kararını izleyerek 200 baz puan indirime gitmeyi planlandığı öne sürdü. Haber de, 3 büyük kamu kredi kuruluşu Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıf Bankası'nın kurumsal, bireysel ve diğer kredi faiz oranlarını düşürmesinin beklendiği iddia edildi. Üst düzey bir bankacılık kaynağı, kamu bankalarının merkez bankasının haftalık repo faizini 200 baz puan indirimine paralel olarak kamu bankalarının pazartesi günü faiz indireceğini söyledi.

Bugün geçen bir son dakika haberine göre ise Halkbank'ın kurumsal kredi faizlerinde indirime gittiği söylendi. Ancak bankadan yapılan jet açıklamayla faiz indirimi yalanlandı.

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