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Son Dakika! Halkbank kurumsal kredi faizlerini 2 puan düşürdü

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Son dakika! Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun politika faizini 200 baz puan indirmesinin ardından Halkbank, kurumsal kredi faizlerini 2 puan düşürdü.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, geçtiğimiz hafta bu ay 200 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürdü. Merkez'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 18'den yüzde 16'ya indirilmesine karar vermiştir." ifadelerine yer verildi.

HALKBANK, FAİZİ 2 PUAN İNDİRDİ

Bu gelişme sonrasında Halkbank, kurumsal kredi faizlerini 2 puan düşürdü.

DÜN FAİZ İNDİRİMİ YAPILACAĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Dün Reuters'da yer alan bir haber de, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2 puanlık faiz indiriminin kredilere etkisi yakından izlenirken, kamu bankalarının TCMB'yi takiben kredi faizlerinde indirime gideceği belirtilmişti. Haber de, 3 büyük kamu kredi kuruluşu Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıf Bankası'nın kurumsal, bireysel ve diğer kredi faiz oranlarını düşürmesinin beklendiği ifade edilmişti.

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Son Dakika! Halkbank kurumsal kredi faizlerini 2 puan düşürdü
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (2)
Doğrucu Davud:Millet artık kredi çekip dolar alır. Faizi düşür 10 elçiyi istenmeyen adam ilan etmeye kalk. Böylelikle doları gereksiz yere fırlat sonra da ülke böyle yönetilir de CHP ye de bunlara ülke emanet edilmez de. Ya hu madem devalüasyon yapacaksın ülkenin çıkarına olmayan elçi gerilimi ile yapma bunu faizi 3 puan daha düşür doları çıkartacaksan böyle çıkart. Bari işe yarasın. Ülkenin ekonomi yönetimini mahalle bakkalı bile daha iyi yönetirdi.
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Kobra Murat :Verdiniz yetkiyi goruyoruz etkiyi. Dolar 9.77. Tum dunyada ekonomik kriz var masalini anlatirken birileri, daha dun gurbetciden corba parasi dilenen Bulgarlar, Turkiyeye gelip araba dolusu esya doldurup doldurup goturuyor. 20 yilda nereden nereye.
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