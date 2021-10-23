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Son dakika haberleri | Yatırımcı rehberi (5)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri | Yatırımcı rehberi (5)

Son dakika haberi: Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 0,97 ile Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 0,97 ile Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu oldu.

Emeklilik yatırım fonlarında bu hafta kaybettiren fon bulunmuyor. Yatırım fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,031733-0,97
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,070151-0,96
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,84553-0,59
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,051528-0,55
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,900496-0,30
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

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(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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