Son dakika haberleri | Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 0,97 ile Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu oldu.

Emeklilik yatırım fonlarında bu hafta kaybettiren fon bulunmuyor. Yatırım fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: