Son dakika haberleri: Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,032049 0,53 Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu 2,483556 0,46 Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu 1,127011 0,39 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,055792 0,39 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,503123 0,38 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019675 4,99 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,019500 2,59 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,014359 2,44 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,851502 2,25 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,987524 2,13 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,146464 1,74 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 6,920189 1,40 Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF 1,030110 1,30 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,105996 1,24 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,332844 1,15 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,045757 2,33 Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 1,020017 2,02 Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon 1,006749 1,61 İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon 1,034634 1,05 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,055278 0,79 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 2,013541 1,41 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,269650 1,29 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,066313 1,22 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,022218 1,21 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,913284 1,20 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,710074 2,05 Deniz Port. Altın Fonu 0,059891 1,41 İş Portföy Altın Fonu 0,053842 1,36 Garanti Portföy Altın Fonu 0,137591 1,32 Fiba Portföy Altın Fonu 0,041094 1,31 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Hedef Portföy Para Piyasası Fonu 1,128720 0,39 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,204976 0,35 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,105054 0,34 Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,221122 0,34 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,353623 0,34 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,052847 -0,95 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,947513 -0,72 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,098244 -0,42 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 845,445231 -0,30 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,046431 -0,15 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu 0,974043 -1,20 Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu 1,229320 -0,33 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 17,748220 -2,23 Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF 14,747232 -2,19 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,497419 -2,18 Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 16,969362 -1,86 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,795785 -1,61 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,259724 -1,60 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 0,964231 -1,03 HSBC Portföy Değ. Fon 159,628928 -0,98 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,464936 -0,54 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,841215 -0,53 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,443071 -1,48 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,013192 -1,13 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,380271 -0,78 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,210001 -0,31 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,812140 -0,11 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 43,978475 -0,53 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 50,450167 -0,35 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı Altının gram fiyatı 506 lira seviyesinden işlem görüyor Altının kilogramı 503 bin 340 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haberleri: Yatırımcı rehberi (6) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler