Son dakika haberleri: Yatırımcı rehberi (6)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıKare Portföy Bir.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,032049
|0,53
|Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu
|2,483556
|0,46
|Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
|1,127011
|0,39
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,055792
|0,39
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,503123
|0,38
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019675
|4,99
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,019500
|2,59
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,014359
|2,44
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,851502
|2,25
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,987524
|2,13
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,146464
|1,74
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|6,920189
|1,40
|Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF
|1,030110
|1,30
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,105996
|1,24
|Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,332844
|1,15
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,045757
|2,33
|Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,020017
|2,02
|Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon
|1,006749
|1,61
|İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon
|1,034634
|1,05
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,055278
|0,79
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|2,013541
|1,41
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,269650
|1,29
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,066313
|1,22
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,022218
|1,21
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,913284
|1,20
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,710074
|2,05
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,059891
|1,41
|İş Portföy Altın Fonu
|0,053842
|1,36
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,137591
|1,32
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,041094
|1,31
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,128720
|0,39
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,204976
|0,35
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,105054
|0,34
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,221122
|0,34
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,353623
|0,34
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,052847
|-0,95
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,947513
|-0,72
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,098244
|-0,42
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|845,445231
|-0,30
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,046431
|-0,15
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu
|0,974043
|-1,20
|Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu
|1,229320
|-0,33
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|17,748220
|-2,23
|Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF
|14,747232
|-2,19
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,497419
|-2,18
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|16,969362
|-1,86
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,795785
|-1,61
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
|1,259724
|-1,60
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|0,964231
|-1,03
|HSBC Portföy Değ. Fon
|159,628928
|-0,98
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,464936
|-0,54
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,841215
|-0,53
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,443071
|-1,48
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,013192
|-1,13
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,380271
|-0,78
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,210001
|-0,31
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,812140
|-0,11
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|43,978475
|-0,53
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|50,450167
|-0,35
(Sürecek)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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