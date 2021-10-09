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Son dakika haberleri: Yatırımcı rehberi (6)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri: Yatırımcı rehberi (6)

Son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıKare Portföy Bir.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0320490,53
Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu2,4835560,46
Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu1,1270110,39
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0557920,39
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,5031230,38
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0196754,99
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0195002,59
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0143592,44
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,8515022,25
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,9875242,13
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1464641,74
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)6,9201891,40
Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF1,0301101,30
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,1059961,24
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)2,3328441,15
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,0457572,33
Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,0200172,02
Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon1,0067491,61
İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon1,0346341,05
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon0,0552780,79
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu2,0135411,41
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,2696501,29
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0663131,22
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu1,0222181,21
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,9132841,20
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

QNB Finans Portföy Gümüş BYF41,7100742,05
Deniz Port. Altın Fonu0,0598911,41
İş Portföy Altın Fonu0,0538421,36
Garanti Portföy Altın Fonu0,1375911,32
Fiba Portföy Altın Fonu0,0410941,31
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,1287200,39
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,2049760,35
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,1050540,34
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu1,2211220,34
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,3536230,34
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,052847-0,95
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,947513-0,72
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,098244-0,42
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF845,445231-0,30
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,046431-0,15
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu0,974043-1,20
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,229320-0,33
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF17,748220-2,23
Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF14,747232-2,19
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,497419-2,18
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF16,969362-1,86
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,795785-1,61
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,259724-1,60
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon0,964231-1,03
HSBC Portföy Değ. Fon159,628928-0,98
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,464936-0,54
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,841215-0,53
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,443071-1,48
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,013192-1,13
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,380271-0,78
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,210001-0,31
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,812140-0,11
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

QNB Finans Portföy Altın BYF43,978475-0,53
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF50,450167-0,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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