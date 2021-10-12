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Son dakika haberleri: Yatırım fonu istatistikleri

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri: Yatırım fonu istatistikleri

Son dakika haberler: Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,23 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,67 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,23 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,67 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,2389159885
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,1072675
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,3234295
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,6768662
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,3985769
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,1441391
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,4312120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0537370

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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