Son dakika haberleri! VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri! VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Son dakika haber: Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.527 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.527 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.528,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.527,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, 1.515-1.535 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.522,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında sınırlı da olsa kayıplarını telafi ederek 1.525,00 puana yükseldi.

Analistler, ABD'de para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasının ardından açıklanan bilançolardaki güçlü görünümün küresel pay piyasalarında alış ağırlıklı seyri desteklediğini söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelecek açıklamaların izlenmeye devam edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde piyasa katılımcıları anketi ve kısa vadeli dış borç istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar, New York Fed imalat endeksi ve Michigan Üniversitesi güven endeksi ile Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesinin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.510 seviyesinin destek, 1.550 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak

İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak

 Küresel çip krizi Türkiye'ye de sıçradı! Renault, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacak

Küresel çip krizi Türkiye'ye de sıçradı! Renault, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacak

 Rusya lideri Putin'den dolar tepkisi: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor

Rusya lideri Putin'den dolar tepkisi: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Mustafa Destici İbrahim Aydemir
Magazin Nihal Yalçın Demet Akalın Deniz Akkaya Tuba Büyüküstün
Spor Burak Yılmaz Sergio Perez Sergen Yalçın Abdullah Avcı Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ekrem İmamoğlu Emmanuel Macron
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri! VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 10:12:25. #1.17#