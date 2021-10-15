Son dakika haberleri! VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.527 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.528,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.527,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, 1.515-1.535 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.522,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında sınırlı da olsa kayıplarını telafi ederek 1.525,00 puana yükseldi.

Analistler, ABD'de para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasının ardından açıklanan bilançolardaki güçlü görünümün küresel pay piyasalarında alış ağırlıklı seyri desteklediğini söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelecek açıklamaların izlenmeye devam edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde piyasa katılımcıları anketi ve kısa vadeli dış borç istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar, New York Fed imalat endeksi ve Michigan Üniversitesi güven endeksi ile Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesinin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.510 seviyesinin destek, 1.550 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.