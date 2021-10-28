Son dakika haberleri... TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Ticari kredi faiz oranlarındaki düşüşün etkisiyle önümüzdeki dönemde krediler sabit sermaye yatırımlarını daha fazla...
AA / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber... TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Ticari kredi faiz oranlarındaki düşüşün etkisiyle önümüzdeki dönemde krediler sabit sermaye yatırımlarını daha fazla destekleyecektir.
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Ticari kredi faiz oranlarındaki düşüşün etkisiyle önümüzdeki dönemde krediler sabit sermaye yatırımlarını daha fazla destekleyecektir."
AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi Haberleri
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