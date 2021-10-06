Son dakika haberleri | Şişecam, 2020 yılı faaliyet raporu ile 2 ödül kazandı

Şişecam, 2020 yılı faaliyet raporu ile iletişim alanında mükemmellik standartlarını belirleyen ve dünyanın prestijli platformlarından biri olan Amerikan İletişim Profesyonelleri Birliği (LACP - League of American Communications Professionals) tarafından iki ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam'ın 2020 Faaliyet Raporu, bu yıl 20'ncisi gerçekleştirilen 20 ülkeden yaklaşık bin raporun yarıştığı "Vision Awards" yarışmasında, dijital faaliyet raporu ile "Altın" ve basılı faaliyet raporu ile "Gümüş" olmak üzere toplam iki ödülü almaya hak kazandı.

Şişecam'ın bu yıl ilk kez hazırlamış olduğu Şişecam 2020 Dijital Faaliyet Raporu da yaratıcılık, mesaj açıklığı ve bilgi erişimi, ilk izlenim, rapor kapağı, hissedarlara mektup, rapor anlatım dili, rapor finansalları kriterleri dikkate alınarak yapılan değerlendirmede "Altın" ödülün sahibi oldu.