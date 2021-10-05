Son dakika haberleri! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 'Yarın itibarıyla KOSGEB ile sebze-meyve zayiatını azaltacak 'Soğuk Zincir Finansal Destek Programı'nı... - Haberler Ekonomi
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Son dakika haberleri! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yarın itibarıyla KOSGEB ile sebze-meyve zayiatını azaltacak 'Soğuk Zincir Finansal Destek Programı'nı...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Son dakika haberler: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yarın itibarıyla KOSGEB ile sebze-meyve zayiatını azaltacak 'Soğuk Zincir Finansal Destek Programı'nı başlattık.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank : "Yarın itibarıyla KOSGEB ile sebze-meyve zayiatını azaltacak 'Soğuk Zincir Finansal Destek Programı'nı başlattık. Bu program kapsamında, KOBİ'lerin leasing yöntemiyle edinecekleri yerli malı ve yeni frigorifik kasa ve soğuk oda ünitelerine 750 bin TL'ye kadar destek vereceğiz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Bakan Varank: 'Sebze-meyve zayiatını azaltacak 'Soğuk Zincir Finansal Destek Programı'nı başlatıyoruz'

Bakan Varank: "Sebze-meyve zayiatını azaltacak 'Soğuk Zincir Finansal Destek Programı'nı başlatıyoruz"
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Haber: Son dakika haberleri! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 'Yarın itibarıyla KOSGEB ile sebze-meyve zayiatını azaltacak 'Soğuk Zincir Finansal Destek Programı'nı... - Haberler Ekonomi
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