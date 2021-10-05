Son dakika haberleri! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank : "Yarın itibarıyla KOSGEB ile sebze-meyve zayiatını azaltacak 'Soğuk Zincir Finansal Destek Programı'nı başlattık. Bu program kapsamında, KOBİ'lerin leasing yöntemiyle edinecekleri yerli malı ve yeni frigorifik kasa ve soğuk oda ünitelerine 750 bin TL'ye kadar destek vereceğiz." - ANKARA

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