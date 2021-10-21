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Son dakika haberleri... New York borsası yükselişle kapandı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri... New York borsası yükselişle kapandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yatay bir seyir izleyerek 35.603,08 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,30 artışla 4.549,78 puana çıkarak rekor kaydederken Nasdaq endeksi yüzde 0,62 kazançla 15.215,7 puana yükseldi.

ABD'de beklenenden iyi gelen üçüncü çeyrek bilançoları, piyasalardaki pozitif seyirde etkili olmaya devam etti.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 16 Ekim ile biten haftada 290 bine gerileyerek 19 ayın en düşük seviyesini gördü.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
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