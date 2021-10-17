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Son dakika haberleri: Küresel vergi reformu halıcıları rahatlattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri: Küresel vergi reformu halıcıları rahatlattı

Son dakika gelişmesine göre Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı, dünya ekonomisinin büyük bir bölümünü temsil eden tüm OECD ve tüm G20 ülkelerinin küresel vergi reformu üzerinde uzlaşması Türk halı sektörüne derin bir nefes aldırdı.

Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı, dünya ekonomisinin büyük bir bölümünü temsil eden tüm OECD ve tüm G20 ülkelerinin küresel vergi reformu üzerinde uzlaşması Türk halı sektörüne derin bir nefes aldırdı. GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, 30 ve 31 Ekim'de yapılacak G20 Liderler Roma Zirvesi'nde küresel vergi reformunun onaylanacağını ifade ederek, bu durumda ABD'nin açıkladığı ve ileri bir tarihe ertelediği yüzde 25'lik ek vergi talebinin ortadan kalkacağını, bu durumun ABD'ye ihracat yapan sektörleri rahatlatacağını sözlerine ekledi.

OECD (Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü) tarafından küresel Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 90'ınından fazlasını temsil eden, aralarında ABD, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya ve Türkiye'nin de yer aldığı 136 ülkenin uluslararası vergi reformuna yönelik anlaşmayı kabul ettiğinin açıklanmasının ardından Türk halı firmaları rahatladı. ABD'nin daha önce kendi şirketlerine vergi uygulayan ülkelerden ithal ettiği birçok kalem ürüne yönelik uygulamaya koyacağı yüzde 25'lik vergi kararı yapılan bu anlaşmanın ardından ortadan kalktı. Bu habere en çok da Türk halı sektörü sevindi. Türkiye'nin ABD'ye en fazla ihraç ettiği ürünler arasında yer alan halı sektörünün temsilcileri yapılan anlaşmanın sektörü rahatlattığını ifade etti.

"Yüzde 25'lik ek vergi ortadan kalkmış olacak"

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, "Son zamanlarda sektörümüzle ilgili halı ihracatçılarımızı yakından ilgilendiren bu konuda 136 ülkenin dahil olduğu küresel vergi reformuyla ilgili aldığımız son haberler sektörümüzü olduğu gibi Türkiye'de birçok sektörü rahatlattı. Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı, dünya ekonomisinin büyük bir bölümünü temsil eden tüm OECD ve tüm G20 ülkeleri söz konusu küresel mutabakatın bir parçası oldu. 30 ve 31 Ekim'de yapılacak G20 Liderler Roma Zirvesi'nde onaylanması halinde, 2023'te devreye girecek olan reform ile anlaşmaya imza atan hiçbir ülke bu anlaşma dışında ithal ettiği ürünlerle ilgili ek vergi uygulaması yapamayacak. Elbette sektörümüz için en büyük pazar olan ABD pazarındaki durumumuz da netleşti ve bu kararla ABD tarafından daha önce açıklanan aralarında sektörümüzün de yer aldığı sektörlerin belli kalemlerine konulması düşünülen yüzde 25'lik ek vergi ortadan kalkmış olacak" dedi.

"ABD en önemli pazarımız olmaya devam edecek"

Sektörün en önemli pazarlarından birinin ABD olduğunu söyleyen Kaplan, "Rekabetçi fiyatı, kaliteli ve ekonomik hizmetiyle ülkemiz halı sanayisi ABD pazarı açısından vazgeçilemez ve yeri doldurulamaz konumdadır. ABD makine halısı ithalatının yüzde 77'sini bizden yapıyor. ABD'nin bizde rahatça ulaşabildiği üretim kapasitemizi ve esnek hizmet anlayışımızı başka bir ülkede bulma şansı yok. Sektörümüzün en önemli pazarlarından birisi olan ABD pazarında büyümeye devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Son dakika haberleri: Küresel vergi reformu halıcıları rahatlattı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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