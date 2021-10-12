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Son dakika haberleri... Kırgızistan'dan Bursa'ya yatırım daveti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri... Kırgızistan'dan Bursa'ya yatırım daveti

Son dakika haberleri: Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Kırgızistan Cumhuriyetinin Ankara Büyükelçisi Kubanychbek Omuralıev'i ağırladı.

ANKARA (İHA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Kırgızistan Cumhuriyetinin Ankara Büyükelçisi Kubanychbek Omuralıev'i ağırladı. Büyükelçi Omuralıev, tarım, sanayi, enerji, turizm, bilgi teknolojileri ve madenciliğin öne çıktığı Kırgızistan'da Bursalı firmaları görmek istediklerini söyledi.

Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kubanychbek Omuralıev, İstanbul Başkonsolosu Lira Sydykova ve Bursa Fahri Konsolosu Bilal Tutuş BTSO'yu ziyaret etti. Bursa iş dünyası temsilcilerinin ilgi gösterdiği istişare toplantısında, heyete, BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt, BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Haşim Kılıç ve Muhsin Koçaslan eşlik etti. Programın açılışında konuşan Metin Şenyurt, Türkiye'nin Kırgızistan'ı ilk tanıyan ve Bişkek'te ilk büyükelçilik açan ülke olduğunun altını çizdi.

Gelişen diplomatik ilişkilerle birlikte Türkiye'nin Kırgızistan'ın kalkınmasına ve uluslararası toplumla bütünleşmesine tüm imkanlarıyla destek verdiğini kaydeden Metin Şenyurt, "Türkiye ile Kırgızistan arasındaki münasebetlerin stratejik ortaklık seviyeine ulaşmasının üzerinden 10 yıl geçti. Cumhurbaşkanımız, iş dünyamızın önüne iki ülke arasındaki yıllık ticaret hacminin en kısa sürede 1 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefi koydu. Bu çağrıya ilk olarak Bursalı firmalarımız cevap vermişti. Bursa iş dünyası temsilcileri olarak iki ülke arasındaki ilişkilerin daha fazla güçlenmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Kırgızistan, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi olması ve yaklaşık 200 milyon nüfuslu bir pazara erişim imkanı sunmasıyla da Türk yatırımcılar için cazibe odağı olmaya devam edecektir" dedi.

Büyükelçi Kubanychbek Omuralıev, Bursa'nın sanayi ve ticaret anlamında tecrübeli bir şehir olduğunu söyledi. Bursa ile Kırgızistan arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmek için Bursa'ya geldiklerini ifade eden Omuralıev, Kırgızistan'ın sahip olduğu fırsatlar hakkında bilgi verdi. Omuralıev, tarım, sanayi, enerji, turizm, bilgi teknolojileri ve madenciliğin ülkede öne çıkan sektörler olduğunu ifade etti.

Enerji maliyeteri düşük

Omuralıev, vasıflı ve eğitimli iş gücünün ve düşük elektrik maliyetinin Kırgızistan'da yatırım yapmak isteyenler için büyük fırsat olduğunu dile getirerek, "Kırgızistan'da iş yapmak isteyen iş insanlarımıza önemli avantajlar sunuyoruz. Ülkemizde KDV yüzde 12, gelir vergisi ise yüzde 10. Ortalama maaş 230 dolar. Açık ve dürüst iş çevresi, düşük vergi oranları, düşük konaklama maliyeti, elverişli mevkii ve dünyanın 61 ülkesi için vizesiz rejim sunuyoruz. Bizler Türkiye'nin üretim kenti Bursa'mızın kıymetli iş insanları ile karşılıklı olarak yeni işbirliklerine varız" dedi. - BURSA

Son dakika haberleri... Kırgızistan'dan Bursa'ya yatırım daveti

Son dakika haberleri... Kırgızistan'dan Bursa'ya yatırım daveti

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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