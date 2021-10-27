Son dakika! En fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,67 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu", yüzde 1,35 ile "Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 1,29 ile "Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,67 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu", yüzde 1,35 ile "Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 1,29 ile "Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|2,276020
|1,67
|Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF)
|1,045562
|1,35
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,267273
|1,29
|İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu
|3,060807
|1,21
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,917355
|1,21
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,092729
|1,20
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|18,690434
|1,20
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,594145
|1,17
|Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF
|1,066244
|1,16
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,060116
|1,13
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
500