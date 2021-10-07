Son dakika ekonomi: En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,46 ile "Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon", yüzde 1,25 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,09 ile "İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: