Son dakika ekonomi: En fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi haberi... Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,46 ile "Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon", yüzde 1,25 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,09 ile "İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,46 ile "Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon", yüzde 1,25 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,09 ile "İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon
|1,008953
|1,46
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|181,062080
|1,25
|İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon
|1,022785
|1,09
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,145726
|1,01
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,104912
|0,96
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042503
|0,94
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,049230
|0,85
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,105476
|0,81
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,126661
|0,77
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,073134
|0,66
AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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