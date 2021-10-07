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Son dakika ekonomi: En fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi: En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika ekonomi haberi... Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,46 ile "Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon", yüzde 1,25 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,09 ile "İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,46 ile "Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon", yüzde 1,25 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,09 ile "İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon1,0089531,46
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu181,0620801,25
İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon1,0227851,09
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1457261,01
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,1049120,96
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0425030,94
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0492300,85
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,1054760,81
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,1266610,77
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0731340,66
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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