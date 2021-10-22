En fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,15 ile "Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,55 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,04 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,15 ile "Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,55 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,04 ile "Deniz Port. Euro. ( Döviz ) Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,031733
|-2,15
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021219
|-1,55
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,047553
|-1,04
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,267506
|-1,04
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,079590
|-0,86
|Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değş. Fon
|1,070278
|-0,83
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,129436
|-0,80
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|3,388719
|-0,80
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,093259
|-0,79
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,109570
|-0,62
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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