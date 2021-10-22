En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,15 ile "Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,55 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,04 ile "Deniz Port. Euro. ( Döviz ) Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: