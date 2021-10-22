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En fazla kaybettiren yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,15 ile "Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,55 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,04 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,15 ile "Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,55 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,04 ile "Deniz Port. Euro. ( Döviz ) Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,031733-2,15
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021219-1,55
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,047553-1,04
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,267506-1,04
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,079590-0,86
Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değş. Fon1,070278-0,83
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,129436-0,80
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu3,388719-0,80
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,093259-0,79
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,109570-0,62
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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