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Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gübre Fabrikaları63,8558,808,59
Erbosan101,2094,357,26
Verusa Holding46,3644,125,08
SASA Polyester29,1228,263,04
Aksa22,6021,943,01
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,276,092,96
Ford Otosan192,40187,002,89
Anadolu Grubu Holding25,7225,002,88
Biotrend Çevre ve Enerji28,2627,502,76
Gözde Girişim6,015,872,39
Doğuş Otomotiv33,7432,982,30
Vestel Beyaz Eşya6,136,002,22
Aksa Enerji7,227,072,12
Alarko Holding9,379,182,07
Otokar343,90337,801,81
Parsan29,6429,141,72
İş Yatırım Menkul Değerler15,0714,831,62
Tümosan Motor ve Traktör15,7315,491,55
Tofaş Oto Fabrikası59,1558,251,55
Emlak Konut GMYO1,991,961,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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