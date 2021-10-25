Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|63,85
|58,80
|8,59
|Erbosan
|101,20
|94,35
|7,26
|Verusa Holding
|46,36
|44,12
|5,08
|SASA Polyester
|29,12
|28,26
|3,04
|Aksa
|22,60
|21,94
|3,01
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,27
|6,09
|2,96
|Ford Otosan
|192,40
|187,00
|2,89
|Anadolu Grubu Holding
|25,72
|25,00
|2,88
|Biotrend Çevre ve Enerji
|28,26
|27,50
|2,76
|Gözde Girişim
|6,01
|5,87
|2,39
|Doğuş Otomotiv
|33,74
|32,98
|2,30
|Vestel Beyaz Eşya
|6,13
|6,00
|2,22
|Aksa Enerji
|7,22
|7,07
|2,12
|Alarko Holding
|9,37
|9,18
|2,07
|Otokar
|343,90
|337,80
|1,81
|Parsan
|29,64
|29,14
|1,72
|İş Yatırım Menkul Değerler
|15,07
|14,83
|1,62
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,73
|15,49
|1,55
|Tofaş Oto Fabrikası
|59,15
|58,25
|1,55
|Emlak Konut GMYO
|1,99
|1,96
|1,53
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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