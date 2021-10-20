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Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Biotrend Çevre...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Biotrend Çevre ve Enerji27,0030,00-10,00
Türk Hava Yolları14,0814,32-1,68
TAV Havalimanları25,6626,08-1,61
Pegasus80,5081,70-1,47
Otokar327,50332,30-1,44
Aydem Enerji6,866,96-1,44
Odaş Elektrik1,431,45-1,38
Doğuş Otomotiv30,9031,28-1,21
Anadolu Efes21,1021,34-1,12
Mavi Giyim70,9071,70-1,12
Şekerbank0,991,00-1,00
Deva Holding23,9624,20-0,99
Parsan28,8629,14-0,96
ASELSAN16,2516,40-0,91
Karsan Otomotiv3,543,57-0,84
Tekfen Holding14,2514,37-0,84
Türk Telekom7,297,35-0,82
Ziraat GMYO1,591,60-0,63
İndeks Bilgisayar6,496,53-0,61
Alkim Kimya17,2617,36-0,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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