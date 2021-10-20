Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Biotrend Çevre...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Biotrend Çevre ve Enerji
|27,00
|30,00
|-10,00
|Türk Hava Yolları
|14,08
|14,32
|-1,68
|TAV Havalimanları
|25,66
|26,08
|-1,61
|Pegasus
|80,50
|81,70
|-1,47
|Otokar
|327,50
|332,30
|-1,44
|Aydem Enerji
|6,86
|6,96
|-1,44
|Odaş Elektrik
|1,43
|1,45
|-1,38
|Doğuş Otomotiv
|30,90
|31,28
|-1,21
|Anadolu Efes
|21,10
|21,34
|-1,12
|Mavi Giyim
|70,90
|71,70
|-1,12
|Şekerbank
|0,99
|1,00
|-1,00
|Deva Holding
|23,96
|24,20
|-0,99
|Parsan
|28,86
|29,14
|-0,96
|ASELSAN
|16,25
|16,40
|-0,91
|Karsan Otomotiv
|3,54
|3,57
|-0,84
|Tekfen Holding
|14,25
|14,37
|-0,84
|Türk Telekom
|7,29
|7,35
|-0,82
|Ziraat GMYO
|1,59
|1,60
|-0,63
|İndeks Bilgisayar
|6,49
|6,53
|-0,61
|Alkim Kimya
|17,26
|17,36
|-0,58
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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