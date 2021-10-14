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Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ford Otosan171,70177,60-3,32
Erbosan91,2593,55-2,46
Yataş13,0213,25-1,74
Otokar339,60344,00-1,28
Bim Mağazalar60,8061,55-1,22
Ege Endüstri1.166,901.180,00-1,11
Türk Traktör164,40166,10-1,02
Hektaş8,078,15-0,98
Esenboğa Elektrik27,9828,24-0,92
Halk GMYO2,262,28-0,88
Kordsa Teknik Tekstil24,1424,34-0,82
Vestel23,9824,16-0,75
Aksa20,0020,14-0,70
Odaş Elektrik1,471,48-0,68
Albaraka Türk1,661,67-0,60
Aydem Enerji6,676,71-0,60
QUA Granite Hayal Yapı10,7910,85-0,55
Global Yatırım Holding1,861,87-0,53
Garanti Bankası9,339,38-0,53
Şok Marketler Ticaret10,6510,70-0,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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