Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ford Otosan
|171,70
|177,60
|-3,32
|Erbosan
|91,25
|93,55
|-2,46
|Yataş
|13,02
|13,25
|-1,74
|Otokar
|339,60
|344,00
|-1,28
|Bim Mağazalar
|60,80
|61,55
|-1,22
|Ege Endüstri
|1.166,90
|1.180,00
|-1,11
|Türk Traktör
|164,40
|166,10
|-1,02
|Hektaş
|8,07
|8,15
|-0,98
|Esenboğa Elektrik
|27,98
|28,24
|-0,92
|Halk GMYO
|2,26
|2,28
|-0,88
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,14
|24,34
|-0,82
|Vestel
|23,98
|24,16
|-0,75
|Aksa
|20,00
|20,14
|-0,70
|Odaş Elektrik
|1,47
|1,48
|-0,68
|Albaraka Türk
|1,66
|1,67
|-0,60
|Aydem Enerji
|6,67
|6,71
|-0,60
|QUA Granite Hayal Yapı
|10,79
|10,85
|-0,55
|Global Yatırım Holding
|1,86
|1,87
|-0,53
|Garanti Bankası
|9,33
|9,38
|-0,53
|Şok Marketler Ticaret
|10,65
|10,70
|-0,47
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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