Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çemtaş13,3513,82-3,40
Çan2 Termik14,2114,47-1,80
Coca Cola İçecek80,7081,80-1,34
Tüpraş125,40127,00-1,26
Koza Madencilik15,1215,25-0,85
Koza Altın101,10101,90-0,79
Aksa Enerji6,506,55-0,76
Selçuk Ecza Deposu8,348,40-0,71
Ülker Bisküvi19,3619,47-0,56
Kerevitaş Gıda4,154,17-0,48
Alarko GMYO22,5822,68-0,44
Deva Holding23,6223,72-0,42
Çimsa30,5830,70-0,39
Parsan28,7028,78-0,28
Aygaz16,8416,87-0,18
Enka İnşaat10,2810,29-0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Altının kilogramı 509 bin 900 liraya yükseldi

Altının kilogramı 509 bin 900 liraya yükseldi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Rüya Tabirleri
Magazin Seda Sayan İdo Tatlıses Demet Akalın
Spor Burak Elmas Mesut Özil
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Yemek Tarifleri Demir Çelik Ziya Selçuk Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 13:57:33. #1.12#