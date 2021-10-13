Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemtaş
|13,35
|13,82
|-3,40
|Çan2 Termik
|14,21
|14,47
|-1,80
|Coca Cola İçecek
|80,70
|81,80
|-1,34
|Tüpraş
|125,40
|127,00
|-1,26
|Koza Madencilik
|15,12
|15,25
|-0,85
|Koza Altın
|101,10
|101,90
|-0,79
|Aksa Enerji
|6,50
|6,55
|-0,76
|Selçuk Ecza Deposu
|8,34
|8,40
|-0,71
|Ülker Bisküvi
|19,36
|19,47
|-0,56
|Kerevitaş Gıda
|4,15
|4,17
|-0,48
|Alarko GMYO
|22,58
|22,68
|-0,44
|Deva Holding
|23,62
|23,72
|-0,42
|Çimsa
|30,58
|30,70
|-0,39
|Parsan
|28,70
|28,78
|-0,28
|Aygaz
|16,84
|16,87
|-0,18
|Enka İnşaat
|10,28
|10,29
|-0,10
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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