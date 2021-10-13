Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemtaş 13,35 13,82 -3,40 Çan2 Termik 14,21 14,47 -1,80 Coca Cola İçecek 80,70 81,80 -1,34 Tüpraş 125,40 127,00 -1,26 Koza Madencilik 15,12 15,25 -0,85 Koza Altın 101,10 101,90 -0,79 Aksa Enerji 6,50 6,55 -0,76 Selçuk Ecza Deposu 8,34 8,40 -0,71 Ülker Bisküvi 19,36 19,47 -0,56 Kerevitaş Gıda 4,15 4,17 -0,48 Alarko GMYO 22,58 22,68 -0,44 Deva Holding 23,62 23,72 -0,42 Çimsa 30,58 30,70 -0,39 Parsan 28,70 28,78 -0,28 Aygaz 16,84 16,87 -0,18 Enka İnşaat 10,28 10,29 -0,10 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 509 bin 900 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler