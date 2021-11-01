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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ziraat GMYO2,202,0010,00ARD...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ziraat GMYO2,202,0010,00
ARD Bilişim Teknolojileri48,1645,645,52
Gözde Girişim7,026,694,93
Alarko Holding9,869,414,78
Hektaş9,238,864,18
Verusa Holding47,2845,603,68
Gübre Fabrikaları71,1568,753,49
Anadolu Efes22,9222,203,24
Ege Endüstri1.332,001.291,903,10
Garanti Bankası10,149,852,94
Vakıflar Bankası3,543,442,91
Tekfen Holding15,5415,132,71
Halk GMYO2,692,622,67
Türk İlaç Serum10,089,822,65
Doğan Holding2,732,662,63
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,356,192,58
Aydem Enerji7,026,852,48
Torunlar GMYO3,883,792,37
Pegasus81,5079,652,32
Netaş Telekomünikasyon17,7217,322,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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