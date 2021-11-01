Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ziraat GMYO2,202,0010,00ARD...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ziraat GMYO
|2,20
|2,00
|10,00
|ARD Bilişim Teknolojileri
|48,16
|45,64
|5,52
|Gözde Girişim
|7,02
|6,69
|4,93
|Alarko Holding
|9,86
|9,41
|4,78
|Hektaş
|9,23
|8,86
|4,18
|Verusa Holding
|47,28
|45,60
|3,68
|Gübre Fabrikaları
|71,15
|68,75
|3,49
|Anadolu Efes
|22,92
|22,20
|3,24
|Ege Endüstri
|1.332,00
|1.291,90
|3,10
|Garanti Bankası
|10,14
|9,85
|2,94
|Vakıflar Bankası
|3,54
|3,44
|2,91
|Tekfen Holding
|15,54
|15,13
|2,71
|Halk GMYO
|2,69
|2,62
|2,67
|Türk İlaç Serum
|10,08
|9,82
|2,65
|Doğan Holding
|2,73
|2,66
|2,63
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,35
|6,19
|2,58
|Aydem Enerji
|7,02
|6,85
|2,48
|Torunlar GMYO
|3,88
|3,79
|2,37
|Pegasus
|81,50
|79,65
|2,32
|Netaş Telekomünikasyon
|17,72
|17,32
|2,31
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
500