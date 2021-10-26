Son dakika haberleri | En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,34 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 2,31 ile "Bnp Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: