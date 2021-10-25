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Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika ekonomi haberi: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,31 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF", yüzde 3,29 ile "Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,31 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF", yüzde 3,29 ile "Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF" ve "Bnp Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0576563,31
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0636493,29
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0578113,29
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0597633,29
NN Hay. Em. Altın EYF0,0358783,28
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0539963,28
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0193483,27
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0181083,26
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0565633,24
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0592573,23
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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