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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0792250,44BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1175650,41MetLife Em. ve Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0792250,44
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1175650,41
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0642750,40
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0886050,39
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1130380,36
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF0,0730670,59
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0212760,21
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0253420,07
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0111440,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0619421,80
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1486850,89
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0897790,88
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0610600,86
Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF0,0104400,70
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0358221,04
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF0,0376760,82
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0340310,63
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0417120,59
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF0,0433440,56
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0383781,13
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0266101,04
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0353550,57
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0517690,52
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0735660,51
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0766290,05
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0324160,05
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0811730,05
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0802070,05
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0812790,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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