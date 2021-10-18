Son dakika haberleri | En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,00 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF", yüzde 0,94 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,92 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: