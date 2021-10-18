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Son dakika haberleri | En fazla kazandıran BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri | En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,00 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF", yüzde 0,94 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,92 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,00 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF", yüzde 0,94 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,92 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1674081,00
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0608490,94
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,2296860,92
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1415700,92
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0938300,88
NN Hay. Em. Den. Değ. EYF0,0939280,78
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0414660,76
Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF0,0726400,73
NN Hay. Em. Din. Değ. EYF0,0529820,73
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0214420,68
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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