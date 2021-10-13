Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,236283-0,32HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,567880-0,29Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.
MARMARA, BALIKESİR (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,236283
|-0,32
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,567880
|-0,29
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,854058
|-0,28
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|23,407431
|-0,18
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|192,575309
|-0,12
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|5,060399
|-0,45
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,144363
|-0,25
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,057366
|-0,58
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,933450
|-0,53
|Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,469435
|-0,34
|Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,070850
|-0,34
|Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,039742
|-0,34
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,051014
|-0,32
|Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,020051
|-0,24
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,856935
|-0,19
|Oyak Portföy İkinci Değ. Fon
|0,033977
|-0,10
|HSBC Portföy Değ. Fon
|161,296218
|-0,05
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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