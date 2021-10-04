Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,046125-0,81Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,076724-0,81İstanbul Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,046125
|-0,81
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,076724
|-0,81
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,052996
|-0,67
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,258971
|-0,59
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|3,266368
|-0,51
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,113571
|-1,47
|Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu
|1,219067
|-1,16
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,952239
|-1,04
|TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu
|0,974474
|-0,75
|Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,032083
|-0,25
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,150778
|-1,48
|Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,068754
|-1,30
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,062701
|-1,28
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,071518
|-0,80
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|17,153282
|-0,79
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
|1,256935
|-1,81
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|1,200428
|-1,13
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,829666
|-0,94
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|0,965243
|-0,92
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,100434
|-0,82
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,469262
|-0,43
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,803178
|-0,35
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,484306
|-0,30
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,034758
|-0,24
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,040601
|-0,24
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|43,991373
|-0,51
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|50,524355
|-0,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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