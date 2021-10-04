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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,046125-0,81Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,076724-0,81İstanbul Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,046125-0,81
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,076724-0,81
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,052996-0,67
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,258971-0,59
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu3,266368-0,51
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,113571-1,47
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,219067-1,16
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,952239-1,04
TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu0,974474-0,75
Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,032083-0,25
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,150778-1,48
Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,068754-1,30
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,062701-1,28
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,071518-0,80
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF17,153282-0,79
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,256935-1,81
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,200428-1,13
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,829666-0,94
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon0,965243-0,92
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,100434-0,82
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,469262-0,43
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,803178-0,35
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,484306-0,30
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,034758-0,24
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,040601-0,24
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF43,991373-0,51
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF50,524355-0,20

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Haber: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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