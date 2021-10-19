Son dakika haberleri! Borsa günü yükselişle tamamladı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Borsa günü yükselişle tamamladı

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri! Borsa günü yükselişle tamamladı

Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,86 değer kazanarak günü 1.429,85 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,86 değer kazanarak günü 1.429,85 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,16 puan artarken, toplam işlem hacmi 15 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,52 ve holding endeksi yüzde 0,67 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,74 ile turizm oldu.

Analistler, enflasyonist kaygıların gündemde kalmaya devam ettiğini, bu kapsamda yatırımcıların, odağını olası para politikası aksiyonlarına çevirdiğini belirtti.

Yarın ABD Merkez Bankası ( Fed ) ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları ve Fed'in Bej Kitap raporunun takip edileceğini bildiren analistler, veri gündeminde ise yurt içinin sakin olacağını, yurt dışında da Avro Bölgesi ve İngiltere'de enflasyon, Japonya'da dış ticaret verilerinin öne çıkacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.444 puanın direnç, 1.396 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Euro kuru ne kadar? Euro kaç TL? Euroalış ve satış fiyatları için tıklayın.
Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
Son dakika: Her gün yeni bir rekor! Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Son dakika: Her gün yeni bir rekor! Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

 Altının kilogramı 527 bin liraya yükseldi

Altının kilogramı 527 bin liraya yükseldi

 Ünlü CEO'dan Mezkez Bankası'na çılgın öneri: Rezerve 5 milyar dolarlık Bitcoin eklenebilir

Ünlü CEO'dan Mezkez Bankası'na çılgın öneri: Rezerve 5 milyar dolarlık Bitcoin eklenebilir
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title