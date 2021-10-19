Son dakika haberleri! Bakan Muş: Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay yüzde 1'in üzerine çıktı

MUŞ (DHA) - TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktığını duyurdu.

Bakan Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı. Bu rakam; 1980'de yüzde 0,14 2000'de yüzde 0.43 idi. Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Bu başarı Türkiye'nin" dedi.