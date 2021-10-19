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Son dakika haberleri! Bakan Muş: Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay yüzde 1'in üzerine çıktı

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri! Bakan Muş: Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay yüzde 1'in üzerine çıktı

Son dakika haberlerine göre TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktığını duyurdu.

MUŞ (DHA) - TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktığını duyurdu.

Bakan Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı. Bu rakam; 1980'de yüzde 0,14 2000'de yüzde 0.43 idi. Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Bu başarı Türkiye'nin" dedi.


Son dakika haberleri! Bakan Muş: Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay yüzde 1'in üzerine çıktı

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Ekonomi Haberleri
Son Dakika | Ticaret Bakanı Muş: 'Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı.

Son Dakika | Ticaret Bakanı Muş: "Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı.

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