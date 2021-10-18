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Son dakika haberleri | Bakan Elvan Özdemir Bayraktar için taziye mesajı yayımladı

AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri | Bakan Elvan Özdemir Bayraktar için taziye mesajı yayımladı

Son dakika ekonomi haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, hayatını kaybeden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, hayatını kaybeden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özdemir Bayraktar'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Ülkemiz için çok kıymetli değerler oluşturan Özdemir Bayraktar ağabeyimize Allah'tan rahmet, Selçuk ve Haluk Bayraktar kardeşlerimize ve ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi Haberleri
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