Son dakika haberleri: Asya borsaları Güney Kore hariç yükseldi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Asya borsaları Güney Kore hariç yükseldi

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri: Asya borsaları Güney Kore hariç yükseldi

Gelen son dakika haberlerine göre Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi negatif ayrıştı.

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi negatif ayrıştı.

ABD'de borç limiti konusunda anlaşmaya varılmasıyla küresel piyasalarda oluşan pozitif havanın, uzun bir tatilin ardından bugün işleme açılan Çin borsasında beklenenin aksine alıcılı bir seyir izlenmesiyle devam ettiği görüldü.

Çin'de emlak sektöründeki borç krizi kaygılarının mevcudiyetini koruması Hong Kong borsasına satış getirse de kayıpların kapanışa yakın telafi edildiği ve endeksin yükselişe geçtiği izlenirken, Güney Kore borsası negatif ayrıştı.

Yoğun veri akışının da bulunduğu Asya tarafında, Japonya'da ağustos ayı hane halkı harcamaları beklentilerin altında kaldı, dış ticaret dengesi ise fazla beklentilerine karşın açık verdi. Çin'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) geçen ay 46,7 ile gördüğü tarihi dip seviyelerden toparlanarak 53,4'e yükseldi.

Öte yandan Hindistan Merkez Bankası, yüzde 4 düzeyindeki politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmedi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 artışla 3.592 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 azalışla 2.956 puan ve Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,9 yükselişle 7.320 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 artarak 28.049 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kazanarak 112 seviyesinin hemen altında dengelendi. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 primle 24.735 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 kazançla 59.955 puanda seyrediyor.

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Gülşen Ezgi Mola Kubilay Aka Aleyna Tilki
Spor Muslera Ersun Yanal Fatih Terim Serdar Aziz Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri: Asya borsaları Güney Kore hariç yükseldi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 10:56:46. #1.12#