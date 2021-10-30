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Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (7)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (7)

Son dakika haber: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda kaybettiren fon bulunmazken, en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma...

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda kaybettiren fon bulunmazken, en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1493122,48
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1707972,45
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,1262662,43
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1139282,41
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0602312,37
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0221652,89
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0260011,97
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0110571,89
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,011221,04
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0112830,70
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0361175,90
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0391245,66
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0381515,65
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0698335,64
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,1130695,52
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0189284,89
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0961374,34
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,0295964,33
HEM Dinamik Değişken EYF0,0275804,32
Türkiye Hay. ve Em. Dinamik Değişken EYF0,0808174,21
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF0,0282965,13
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0408705,12
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0766804,13
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0538583,97
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0228193,04
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0586112,40
VEM Altın Katılım EYF0,0609302,38
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0630412,36
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0591962,36
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0534242,35
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0268060,36
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0816230,33
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0325480,33
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0743060,32
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0827820,32
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %
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(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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