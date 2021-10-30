Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (7)

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda kaybettiren fon bulunmazken, en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma...
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda kaybettiren fon bulunmazken, en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,149312
|2,48
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,170797
|2,45
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,126266
|2,43
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,113928
|2,41
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,060231
|2,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,022165
|2,89
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,026001
|1,97
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,011057
|1,89
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,01122
|1,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,011283
|0,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,036117
|5,90
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,039124
|5,66
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,038151
|5,65
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,069833
|5,64
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,113069
|5,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,018928
|4,89
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,096137
|4,34
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,029596
|4,33
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,027580
|4,32
|Türkiye Hay. ve Em. Dinamik Değişken EYF
|0,080817
|4,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028296
|5,13
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040870
|5,12
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,076680
|4,13
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,053858
|3,97
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,022819
|3,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,058611
|2,40
|VEM Altın Katılım EYF
|0,060930
|2,38
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,063041
|2,36
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,059196
|2,36
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,053424
|2,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026806
|0,36
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,081623
|0,33
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,032548
|0,33
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,074306
|0,32
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,082782
|0,32
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|-
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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