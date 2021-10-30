Son dakika haberi... Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,48 ile Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF ise yüzde 5,90'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: