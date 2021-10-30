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Son dakika haberi... Yatırımcı rehberi (4)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi... Yatırımcı rehberi (4)

Edinilen son dakika haberine göre Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,48 ile Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,48 ile Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF ise yüzde 5,90'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF)1,0566706,48
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0937496,23
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)0,1308506,10
Mükafat Portföy BIST30 Endeksi His. Sen. Fonu(HSYF)1,3167066,03
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,8461055,91
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0951105,87
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,1041305,87
Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0450145,84
İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0736235,78
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0346855,74
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0361175,90
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0391245,66
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0381515,65
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0698335,64
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,1130695,52
Türkiye Hay. ve Em. Hisse Senedi EYF0,1134155,48
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1787115,48
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,1334785,47
ZEM Hisse Senedi EYF0,0301285,45
HEM Hisse Senedi EYF0,0289595,44

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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