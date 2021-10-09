Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (10)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çimsa
|31,34
|28,06
|11,69
|Parsan
|28,82
|26,40
|9,17
|Albaraka Türk
|1,81
|1,66
|9,04
|Tüpraş
|123,00
|113,50
|8,37
|Akçansa
|15,25
|14,10
|8,16
|Mavi Giyim
|69,05
|64,30
|7,39
|Aygaz
|16,30
|15,38
|5,98
|Odaş Elektrik
|1,46
|1,38
|5,80
|Aselsan
|15,77
|15,06
|4,71
|Çan2 Termik
|14,44
|13,84
|4,34
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Biotrend Çevre ve Enerji
|24,88
|30,00
|-17,07
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,34
|12,75
|-11,06
|Erbosan
|86,65
|96,15
|-9,88
|Global Yat. Holding
|1,90
|2,09
|-9,09
|Türk Traktör
|156,00
|168,00
|-7,14
|Şok Marketler Ticaret
|10,94
|11,77
|-7,05
|Esenboğa Elektrik
|28,74
|30,58
|-6,02
|Aksa Enerji
|6,39
|6,79
|-5,89
|Petkim
|6,14
|6,52
|-5,83
|Doğuş Otomotiv
|31,60
|33,40
|-5,39
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|7.643.102.169
|Petkim
|5.803.840.719
|Türk Hava Yolları
|5.032.544.310
|Tüpraş
|4.452.050.228
|Ereğli Demir Çelik
|3.929.755.714
|Aselsan
|2.871.576.870
|Şişe Cam
|2.768.538.114
|Kardemir (D)
|2.521.715.562
|Yapı ve Kredi Bank.
|2.090.612.742
|Sasa Polyester
|1.841.319.799
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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