Son dakika haberi... Uluslararası yatırımcı ve iş insanları bir araya geldi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Uluslararası yatırımcı ve iş insanları bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi... Uluslararası yatırımcı ve iş insanları bir araya geldi

Son dakika haberine göre 18 ülkeden yatırımcı ve iş insanlarının katıldığı 'Uluslararası Yatırımcı ve İş İnsanları Toplantısı' düzenlendi.

18 ülkeden yatırımcı ve iş insanlarının katıldığı 'Uluslararası Yatırımcı ve İş İnsanları Toplantısı' düzenlendi. Toplantıda, ülkelerin ticari ilişkilerinin gelişmesinin önemi vurgulandı.

Dünya Yatırımcı ve Sanayici İş Adamları Derneği (DUYSİAD) tarafından 'Uluslararası Yatırımcı ve İş İnsanları Toplantısı' gerçekleşti. 18 ülkeden birçok yatırımcı ve iş insanının katılım gösterdiği toplantıda, ülkelerin ticari ilişkilerinin gelişmesinin önemi vurgulandı. Organizasyona Rusya, Moğolistan, Bulgaristan, İspanya, Hindistan, İran, Fas, Katar, Mali, Nijerya, Pakistan, Suudi Arabistan, Senegal, Sudan, Ürdün, Zambiya, Fildişi Sahili ve Venezuela'dan iş insanları, bürokratlar, milletvekilleri ve Cumhurbaşkanlığı yatırım danışmanları katıldı. Ayrıca toplantıya, Türkiye'nin önde gelen firmalarından Zorlu Grup, Altınbaş Holding, Flekssit Office Mobilya, Hacı Kasımoğulları, Nar Bulut Bilişim gibi yerli, yabancı firmalar da katıldı. DUYSİAD Genel Başkanı Ahmet Kızılöz ise bu tip organizasyonların devamının geleceği mesajını verdi. Toplantıya katılan Rusya Milletvekili Alexander Kazlov ise, Dernek Başkanı Ahmet Kızılöz'e fahri konsolosluk teklifi yaptı. Kızılöz, iki ülkenin ticari ve manevi bağlarını daha da güçlendirmek için teklifi kabul ettiğini söyledi.

"Birçok ülkede devam eden projelerimiz var"

Kızılöz, birçok ticaret merkezini hayata geçirmek istediklerini söyleyerek, "Üyelerimiz ister sanayici ister esnaf ister sinema ve dizi yapımcısı olsun, bizler sağladığımız olanaklarla üreten insanlarımızın kapısını tüm dünyaya açıyoruz. Şu an yanımızda olan Pakistan Moğolistan, Nijerya, Lübnan, Rusya'dan iş insanları ile birçok projede yer aldık ve üzerinde çalıştığımız birçok projelerimiz var. Aynı şekilde Dubai, Katar, Azerbaycan, Avrupa, ABD, Kanada gibi ülkelerde devam eden projelerimiz var" dedi.

"Dünyadaki iş insanlarını bir araya getirmeyi hedefliyoruz"

Toplantıda 18 ülkeden yaklaşık 55 katılımcıyla bir araya geldiklerinin altını çizen Kızılöz, "Yaklaşık 20 ülkede temsilcilerimiz bulunuyor. Türkiye'deki önemli iş insanları da toplantıya katıldı. İş insanlarımızla birlikte ekonomik ve ticari açıdan neler yapılabileceğini el ele vererek görüşeceğiz. Dernek olarak üreten tüm insanların yanında olacağız. Amacımız ülkemizin ekonomisine, üretimine ve ihracatına katkıda bulunmak. Nijerya'da ticaret merkezimizi açtık. Dünyadaki iş insanlarını bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Tüm dünyada ticaret merkezleri açarak; üretime, istihdama, ihracata katkı sağlamayı hedefliyoruz. Dünyadaki yatırımcıları ülkemize çekmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Son dakika haberi... Uluslararası yatırımcı ve iş insanları bir araya geldi

Son dakika haberi... Uluslararası yatırımcı ve iş insanları bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Macron'un sömürge çıkışı Cezayirlileri kızdırdı! 500 Fransız şirketiyle ticareti sonlandırıyorlar

Macron'un sömürge çıkışı Cezayirlileri kızdırdı! 500 Fransız şirketiyle ticareti sonlandırıyorlar

 Çerezlik kabak çekirdeğinde rekolte ve fiyat üreticiyi sevindirdi

Çerezlik kabak çekirdeğinde rekolte ve fiyat üreticiyi sevindirdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan İdo Tatlıses Tamer Karadağlı
Spor Ali Koç Cristiano Sergio Perez Stefan Kuntz Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi... Uluslararası yatırımcı ve iş insanları bir araya geldi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 09:37:23. #1.12#