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Son dakika haberi | New York borsası yükselişle açıldı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi | New York borsası yükselişle açıldı

Son dakika habere göre New York borsası, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisine rağmen güne yükselişle başladı.

New York borsası, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisine rağmen güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,09 artarak 34.410,74 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,24 artışla 4.360,89 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 kazançla 14.537,7 puana yükseldi.

Enflasyonist endişelerle dün düşüş gösteren endeksler, ABD'de bugün açıklanan eylül ayı enflasyonun beklentileri aşmasına rağmen açılışta yukarı yönlü bir seyir izledi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 5,4 artışla beklentilerin üzerinde yükseldi. Ülkede yıllık enflasyon yeniden 13 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD'de şirketler ise yılın üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıklamaya başlarken, ülkenin büyük bankalarından JPMorgan Chase'in net karı bu dönemde beklentilerin üzerinde arttı.

JPMorgan Chase'ten yapılan açıklamaya göre, kurumun bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 artarak 11,7 milyar dolara yükseldi.

Siyasi tarafta ise borç limitinin kısa süreli artırılmasına yönelik yasa tasarısı, Senato'nun ardından Temsilciler Meclisi'nde de onaylandı. Federal hükümetin temerrüde düşmesini önleyecek tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasını bekliyor.

Analistler, yatırımcıların enflasyonist baskıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımını azaltma planını nasıl etkileyeceğini değerlendirmeye çalışırken, Fed'in bugün açıklanacak toplantı tutanaklarının piyasalar tarafından takip edileceğini belirtti.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
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